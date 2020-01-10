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aylığı ne kadar oldu? 2020 ücretleri!

Yeni yılın gelmesi ile ekonominin birçok alanında değişiklikler yapıldı. Gündemin en önemli maddesi olan asgari ücrete yapılan zamdan sonra memur ve emekli ayları da belli oldu. Ölüm aylığı, maaşı gibi ödemeler de yapılanlar arasında yerini aldı. Sosyal ödemeler arasında önemli bir yere sahip olan bu destekten yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'dan alınan dul ve yetim aylığına yapılan zam oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2020 ücretleri!

Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:30
Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2020 dul ve yetim aylığı ücretleri!

Yeni senede ekonominin birçok alanında değişiklikler yapıldı. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte sosyal ödemeler arasında yerini alan aylığı ücretlerine de geldi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede iki kez alınan zamlı ücretler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belli oluyor. Ölüm aylığı, dul maaşı ve yetim aylığı gibi sosyal yardımlar ödemeleri arasında yerini alan 2020 ne kadar oldu_ İşte !

2020 DUL VE YETİM AYLIĞI ÜCRETLERİ!

TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre; sosyal yardım ödemeleri arasında yerini alan dul ve yetim maaşına da zam yapıldı. Peki; yeni yılda dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu?

İşte ayrıntılar...

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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2020 dul ve yetim aylığı ücretleri!
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