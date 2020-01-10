Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2020 dul ve yetim aylığı ücretleri!

Yeni senede ekonominin birçok alanında değişiklikler yapıldı. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte sosyal ödemeler arasında yerini alan dul ve yetim aylığı ücretlerine de zam geldi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede iki kez alınan zamlı ücretler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belli oluyor. Ölüm aylığı, dul maaşı ve yetim aylığı gibi sosyal yardımlar ödemeleri arasında yerini alan 2020 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu_ İşte 2020 dul ve yetim aylığı ücretleri!

2020 DUL VE YETİM AYLIĞI ÜCRETLERİ!

TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre; sosyal yardım ödemeleri arasında yerini alan dul ve yetim maaşına da zam yapıldı. Peki; yeni yılda dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu?

İşte ayrıntılar...