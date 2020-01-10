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’ta ’le Gümrük Vergisi ödenecek

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Halkbank’ta SMS’le Gümrük Vergisi ödenecek
HALKBANK, gümrük vergisi ödemelerine SMS ile ödeme kolaylığı getiriyor. Gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmalarının yanı sıra Halkbank bireysel müşterileri de bu uygulamadan kolayca yararlanabiliyor. SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme uygulamasından yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya Halkbank internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor. Kullanıcılar verecekleri bu talimatta; ödemenin hangi hesaptan ve hangi cep telefonu numarasından gerçekleşeceğini bildiriyor. Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
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Halkbank’ta SMS’le Gümrük Vergisi ödenecek
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