İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 daralırken ikinci el online pazarı yüzde 10 büyüme gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 yılında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,85 geriledi.

İkinci el online pazarına bakıldığında aralık ayında 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, 2019 yılı aralık ayında 2. el online pazarda ilana çıkan araçların yüzde 95,6'sı satılırken, 2019 Ocak-Aralık döneminde ise 2.el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü satıldı.

2018 yılında bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıla göre ilanı çıkan ve satılan araç oranında yüzde 13 artış gerçekleşti

2019'DA İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 83'Ü ORTALAMA 35 GÜNDE SATILDI

2019'un tamamına bakıldığında ise Türkiye 2.el online pazarında 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. 2018 yılında 1 milyon 612 bin 700 adet satış gerçekleşmişti. Buna göre 2.el online pazarında 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleşti.

İkinci el online pazar satışlarının 12 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleşti. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612, eylül ayında 138 bin 707, ekimde 162 bin 645, kasımda 164 bin 218 ve aralıkta da 176 bin 194 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış aralık ayında kaydedildi.

Yıl boyunca araç bulunurluğunda dönem dönem sıkıntılar yaşanması ikinci el pazarına da yansıdı. Online pazarda ilanı çıkan araçların satılma oranı da buna bağlı olarak artış gösterdi. 2018 yılında online ilanı çıkan araçların yüzde 73'ü ortalama 42 günde satılırken, 2019 yılında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü ortalama 35 günde satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI C-SEDAN SEGMENTİNDE

2019 yılında yüzde 22,8 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 10,2 ile E segmentinde görüldü.

Segmente bağımsız olarak bakıldığında, 2019 Ocak-Aralık döneminde, 2.el online pazarda araç fiyatlarında ortalama yüzde 18,1 artış gerçekleşti.

SATIŞLARDA BİNEK ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 73,3

2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 oldu.

Yalnızca aralık ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk payla en çok C segmenti araçlar satıldı. Bu dönemde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 75,8, hafif ticari araçların payı da yüzde 24,2 olarak kayıtlara geçti.