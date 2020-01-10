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Online alışverişlerde "Stokta yok" oyunu!

Online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde şimdide stok yok yalanı üzerinden mağduriyet yaşanıyor. Ellerinde olmayan ürünler için ilan çıktığı iddia edilen kimi tedarikçilerin vatandaştan aldıkları paraları yasaların uygun gördüğü 30 günlük teslimat sürecine kadar işlettiği, süre sonunda ise stokta ürün yok denilerek iade ettiği öne sürülüyor. Mesafeli satış yönetmeliğinin değiştirilmesi gündemde iken hukukçular ise satılan ürünlerin stok adedinin mutlaka yazılması ve istenildiğinde belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tarz bir mağduriyet yaşamış olan vatandaşların tazminat davası açabileceğine vurgu yapıyor.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:10
Online alışverişlerde Stokta yok oyunu!

Online ticaret kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranlarının giderek artması satıcı kılığındaki kötü niyetli kişilere yeni gelir kapılarını da aralıyor. Söz konusu kişilerin son dönemde özellikle uyguladıkları taktik ise stok yalanı oluyor.

Ellerinde olmayan ürünlerin ilanlarını çıkıp online kanallar üzerinden müşteri ile temas kuran satıcılar, kredi kartı üzerinden yapılan ödeme sonrası neredeyse 30 günü bulan bir bekletme süresi sonunda elimizde satın alınan üründen kalmadı diyerek para iadesi yapıyor.

STOKTA YOK DENİLİP İADE YAPILIYOR

Haftalar öncesinden parasını peşinen ödeyerek satın aldığı ürüne yönelik, 'yurt dışından geliyor', 'gümrükte', 'iki güne yolluyoruz' gibi geçiştirme sözler üzerine durumdan kuşkulanarak sürekli firmayla kontak kurmak zorunda kalan tüketici ise; karşı tarafın telefonlara çıkmaması ya da lakayıt tavırlarıyla çileden çıkarken, haftalar sonra ürünün stokta olmadığı yalanıyla tarafına yapılan para iadesi ile mağduriyeti kısmen de olsa sona ermiş oluyor.

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Online alışverişlerde "Stokta yok" oyunu!
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