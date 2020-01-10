Online alışverişlerde "Stokta yok" oyunu!

Online ticaret kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranlarının giderek artması satıcı kılığındaki kötü niyetli kişilere yeni gelir kapılarını da aralıyor. Söz konusu kişilerin son dönemde özellikle uyguladıkları taktik ise stok yalanı oluyor.

Ellerinde olmayan ürünlerin ilanlarını çıkıp online kanallar üzerinden müşteri ile temas kuran satıcılar, kredi kartı üzerinden yapılan ödeme sonrası neredeyse 30 günü bulan bir bekletme süresi sonunda elimizde satın alınan üründen kalmadı diyerek para iadesi yapıyor.

STOKTA YOK DENİLİP İADE YAPILIYOR

Haftalar öncesinden parasını peşinen ödeyerek satın aldığı ürüne yönelik, 'yurt dışından geliyor', 'gümrükte', 'iki güne yolluyoruz' gibi geçiştirme sözler üzerine durumdan kuşkulanarak sürekli firmayla kontak kurmak zorunda kalan tüketici ise; karşı tarafın telefonlara çıkmaması ya da lakayıt tavırlarıyla çileden çıkarken, haftalar sonra ürünün stokta olmadığı yalanıyla tarafına yapılan para iadesi ile mağduriyeti kısmen de olsa sona ermiş oluyor.