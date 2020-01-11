555 bin kişiye iş fırsatı

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına yaklaşık 555 bin kişi katılacak. Bu kapsamda 230 bin kadın aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlara alınacak. 15-29 yaş arasında yaklaşık 260 bin genç işbaşı eğitim programlarından, 45 bin genç de mesleki eğitim kurslarından yararlanacak. Teknolojik dönüşüme nitelikli işgücü yetiştirerek yön vermek için düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına yaklaşık 20 bin genç alınacak.Bu eğitim ve kurslara katılanlara yol, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları için günlük 100 liraya kadar değişen tutarlarda harçlık da veriliyor. İşbaşı eğitim programları bilişim, imalat sektöründe işyeri ve mesleklerde 6 ay sürüyor. Siber güvenlik, oyun geliştirme, kodlama alanlarında düzenlenen programlarda bu süre 9 aya kadar çıkıyor. İşbaşı eğitim programına 26 gün katılanlara 2 bin liranın üzerinde harçlık veriliyor. Program süresince katılımların prim giderlerini devlet karşılıyor. Sanayi sektöründe işbaşı eğitim programına katılan 2-5 yaş arasında çocuğu olan annelere harçlığın yanı sıra program süresince 400 lira bakım desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği bilgiye göre son yedi yılda yaklaşık 1 milyon 850 bin kadın ve bir milyon 260 bin genç aktif işgücü programlarından yararlandı. İşbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarına katılmak için yaşanan ildeki çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine, hizmet merkezlerine başvurulabilir. Başvuruda bulunanlara öncelikle iş ve meslek danışmanlık hizmeti veriliyor. Ardından da işbaşı eğitim programlarına ve kurslara alınıyorlar. Bu yıl için de başvurular başladı.

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