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iş hayatına girdi

Giriş Tarihi: 11.1.2020
CEPTETEB iş hayatına girdi
TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi. CEPTETEB İŞTE ile KOBİ'lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını kolaylaştıracak. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "2015 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bankacılık platformu CEPTETEB'in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçerken, mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1.5 milyonu aştı" dedi.
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CEPTETEB iş hayatına girdi
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