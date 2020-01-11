Dedeman 18’inci otelini Kastamonu’da açtı

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DEDEMAN Grup, 18'inci otelini Kastamonu'da açtı. KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilen 150 odalı oteli Dedeman Grup işletecek. Üçüncü çeyrekte açılması planlanan otel, Kastamonu'nun ilk uluslararası marka oteli olacak. Otelin imza töreninde konuşan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, yeni otel ile bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. KAS Proje'den Ali Yıldız da, otelin çevre illere fayda sağlayacağını vurguladı.