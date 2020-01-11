Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Asgari ücret ve Agi ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı tablosu

ve ne kadar oldu? ücret ve tablosu

Aile ve Çalışma tarafından ve miktarı zammı hakkında açıklama geçen haftalarda yapılmıştı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları 4. ve son Komisyon toplantısında belli oldu. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret ve tablosu kamuoyuna duyuruldu. Buna göre brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olurken evli ve çocuklu vatandaşların alacağı miktar merak edildi. Hal böyleyken en çok araştırılan konulardan bir tanesi de ücret ve oldu? sorusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 13:17
Asgari ücret ve Agi ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı tablosu

Türkiye'de 7 milyon çalışan vatandaşı yakından ilgilendiren ve zam oranları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Yaklaşık 1 hafta önce Sosyal Hizmetler ve Aile tarafından ücret ve AGİ zamları kamuoyuna duyurulmuştu. Oy çokluğuyla belirlenen yeni Asgari ücret bir işçiye verilebilecek en düşük ücreti ifade eder. Buna göre çalışılan işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye bu ücretten daha düşük bir ücret ödenemez. Bununla birlikte evli, bekar, çocuklu vatandaşlara ayrı ödenen ödenek tutarı da merak edildi. Peki ? Evli, bekar, çocuklu ücretleri kadar oldu? ve tablosu!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan kritik toplantının ardından 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı oranları belirlenmişti. Akabinde, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net ve brüt asgari ücret rakamı ve AGİ zammı açıklandı. Haberimizin devamında Asgari ücret ve AGİ zam oranlarına erişebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asgari ücret ve Agi ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN