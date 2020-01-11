Yerli otomobil dünyaya tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'de tanıtıldı. "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli panelde konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobili ve Türkiye'nin otomotiv sektörünün nasıl bir ekosistemine dönüşeceğini anlattı. Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna 'Türkiye'nin Otomobili' ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğiyle ilgili bilgiler verdi.Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan TOGG, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak. TOGG, 2022'de C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.İLETIŞIM Başkanı Fahrettin Altun da mikro blog Platformu Medium hesabında, "Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dış basında da geniş yankı bulan Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının, yapılan işin büyüklüğünü ve otomotiv sektörü için önemini ortaya koyduğunu bildiren Altun, "Ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok" dedi.

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