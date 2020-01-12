ABD’li devden 200 milyon $’lık yatırım kararı

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ABD'LI yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'de gazlaştırma ünitesi üretecek. Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen yenilenebilir yakıt üreticilerinden Taronis Technologies'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de tesis kurulacağı bildirildi. 200 milyon dolar yatırımla kurulacak tesiste 300KW'lık gazlaştırma üniteleri üretilecek. Ankara merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Taronis Turkey) kurulum süreci de hukuki olarak tamamlandı. Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi. Taronis Technologies Üst Yöneticisi Scott Mahoney, "Türkiye'nin, Avrupa'nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski İpek Yolu ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor. Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışırken Taronis'in verimli pazarlara erişimini sağlayacak" dedi.