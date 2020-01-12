SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (13 Ocak Pazartesi)

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlanan ABD-İran gerginliği tüm dünyadaki para birimlerini ve yatırım araçlarını etkilerken, bu noktada sarı metalin rekor bir rakama çıkması uzmanlar tarafından bekleniyordu. Ancak, daha sonra gerçekleşen ılımlı konuşmalar rakamları soğutmuş ve altın normal seyrine dönmüştür. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu son dakika haberinin ayrıntılarını sizler için hazırladık. İşte 13 Ocak Pazartesi Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir. Anbean gözlem yapabilirsiniz…