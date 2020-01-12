Doğalgaz: Gelecek için güvenilir, temiz enerji

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Hidrokarbon yakıtların arasında en temiz enerji kaynağı olan doğalgaz, geleceğin enerji denklemlerinde de oldukça önemli bir yere sahip olacak.Zira, Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre, bilinen doğalgaz rezervleri dünya çapındaki mevcut talebi 230 yıl daha karşılayacak büyüklükte.Doğalgaz kullanıldığında ortaya çıkan karbondioksit salımı, kömüre göre yarı yarıya daha düşük.Hane kullanımı ve ulaşımda diğer hidrokarbon yakıtlara göre çok daha verimli ve çevre dostu bir seçenek olan doğalgaz, yenilenebilir enerji kaynaklarına tamamlayıcı olarak önemli rol oynayamaya devam edecek.Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut teknolojik koşullarda sadece belli doğa şartları altında (rüzgar estiğinde ya da güneş açtığında) enerji üretebildiği düşünüldüğünde, doğalgaz istikrarlı enerji arzı için en makul seçenek olarak öne çıkıyor.Doğalgazın taşınması ve dağıtımında ise boru hattı seçeneği, diğer lojistik alternatiflere kıyasla çok daha düşük karbon ayakizine sahip. Büyük gaz rezervlerinin düşük maliyetle taşınmasına olanak sağlayan boru hatları aynı zamanda güvenlik açısından da daha uygun bir alternatif.