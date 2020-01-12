Fatih Dönmez: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TürkAkım, bölgemizin istikrarına katkı sunan ve uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz'in derinliklerine atılmış tarihi bir imza. Proje, ülkemizin ve Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak bir vizyon projesi.Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı, 70 kilometrelik birinci kara bölümü ve 140 kilometrelik ikinci kara bölümünün inşaat çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin yapımı sırasında yerli ve milli üretimin teşviki amacıyla kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin edildi.TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak.Böylece siyasi çalkantılar ve istikrarsızlıktan asgari derecede etkilenen enerji sektörüne doğru önemli bir yol katetmiş olacağız.Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi de genişletmiş olacağız.Türkiye'nin enerjideki anahtar rolü ve kazan-kazana dayalı rasyonel enerji politikası, bölge ülkeleri açısından büyük bir şans. Bizler her zaman bölgesel istikrarı barış ve huzuru önceleyen projelerin doğal ortağı olacağımızı ilan ettik.

BUGÜN NELER OLDU