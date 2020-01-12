Asgari ücret ve Agi ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı tablosu!

Türkiye'de 7 milyon çalışan vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ zam oranları son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Yaklaşık 1 hafta önce Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2020 asgari ücret ve AGİ zamları kamuoyuna duyurulmuştu. Oy çokluğuyla belirlenen yeni Asgari ücret bir işçiye verilebilecek en düşük ücreti ifade eder. Buna göre çalışılan işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye bu ücretten daha düşük bir ücret ödenemez. Bununla birlikte evli, bekar, çocuklu vatandaşlara ayrı ödenen ödenek tutarı da merak edildi. Peki Asgari ücret ne kadar? Evli, bekar, çocuklu 2020 AGİ ücretleri kadar oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı tablosu!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan kritik toplantının ardından 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı oranları belirlenmişti. Akabinde, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net ve brüt asgari ücret rakamı ve AGİ zammı açıklandı. Haberimizin devamında Asgari ücret ve AGİ zam oranlarına erişebilirsiniz.