6 milyar liralık destek paketi yolda

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Yaklaşık2 milyon işyerinin elini rahatlatacak 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği içeren torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl zam oranının enflasyonun altında kalmaması için yılsonuna kadar 75 liralık asgari ücret desteği vereceklerini belirtirken, bunun önemli bir destek olduğunu söyledi. Önceki yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 2019'da 12 ay boyunca verildi. İşverene asgari ücreti içeren torba yasada deprem bölgelerinde yüksek yapılaşmanın önlenmesi ile çevre ve tüketicinin korunmasını amaçlayan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda düzenlemesi de olacak.