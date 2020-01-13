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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haber! Gram, yarım ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2020 canlı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri geliyor! Anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde döviz kurlarının güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte vatandaşların ilgi ve alakası altına kaymış durumda bulunuyor. Bu noktada ellerinde bu sarı metali bulunduran pek çok kişi ‘Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?’ aratmasını gerçekleştiriyor. Yine ’da Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle başlanan gerginlik, altın fiyatlarını harekete geçirmiş ancak daha sonra yapılan ılımlı açıklamalar ile birlikte altın tekrardan düşüşe geçmişti. Uzun vadede yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olan gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 19:33
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haber! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ocak 2020 canlı

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlanan ABD-İran gerginliği tüm dünyadaki para birimlerini ve yatırım araçlarını etkilerken, bu noktada sarı metalin rekor bir rakama çıkması uzmanlar tarafından bekleniyordu. Ancak, daha sonra gerçekleşen ılımlı konuşmalar rakamları soğutmuş ve altın normal seyrine dönmüştür. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu son dakika haberinin ayrıntılarını sizler için hazırladık. İşte 13 Ocak Pazartesi Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir. Anbean gözlem yapabilirsiniz…

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haber! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Ocak 2020 canlı
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