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güzergahındaki yükselişe geçti

projesinin yapılması kamuoyunda tartışılırken, bölgede yükselişe geçti. Projeyle birlikte arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal ’un yapılmasını bekleyip ellerindeki arsaları satmak istemiyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 15:32
Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti

projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında yükselişe geçti. Başakşehir civarlarında tabu alan vatandaşlar ise Kanal 'un yapılmasını bekliyor. Güzergahta bazı yerlerinde gecekondu ve tapusu olmayan evler bulunuyor. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul Projesinin yapıldıktan sonra arsalarını satmayı bekliyor. Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları arsalara ev yapıp Kanal İstanbul manzarası seyretmeyi istiyor. İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.

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Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti
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