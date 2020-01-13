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Lüks ve ultra satışlarında lider belli oldu

otomotiv pazarında , hem lüks (E) hem de ultra lüks (F ) segmentinde en çok tercih edilen marka oldu. Geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında 2 bin 836 satış yapan BMW'yi, 2 bin 800 ile , 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile takip etti. 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:56
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu

'de geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2018'e göre yüzde 22,85 geriledi. Tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra satışları da bu azalışa paralel olarak 2019'da bir önceki yıla kıyasla azalış gösterdi.

E segmentinde satışlar 2018'e kıyasla yüzde 32,9'luk azalışla 8 bin 852, F segmentinde ise yüzde 1,4'lük azalışla 2 bin 946 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'da E ve F segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı.

2018'de satışlar lüks araçlarda 13 bin 185, ultra lüks araçlarda ise 2 bin 989 olarak kayıtlara geçmişti. E ve F segmentleri satışı toplamı ise 16 bin 174 olmuştu.

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Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu
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