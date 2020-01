Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-denklik modülünün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından UNICEF'in katkılarıyla 2020 yılının ilk yenilikçi icraatlarından biri olarak uygulamaya konulduğunu açıkladı. Selçuk, 9 Aralık 2019 tarihinde kurulumu tamamlanan modül ile ilgili Ankara'da ve yurt dışında Almanya, Kosova ve Azerbaycan'da bir haftalık pilot uygulamalar yapıldığını aktardı.e-denklik modülünün şu anda Ankara, İstanbul ve Bursa'da, yurt dışında ise Berlin, Bakü ve Kosova'da sorunsuz olarak kullanılmaya başlandı. Bu uygulamalar kapsamında 81 il merkezinde ve 86 ilçe merkezi çalışanlarına denklik yönetmeliği ve e-denklik modülü eğitimleri verileceği duyuruldu. Denklik işlemlerinde başvurular "edenklik.meb.gov.tr" adresinden yapılıp, ilgili sayfadan "online başvuru" bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yüklenmesiyle gerçekleştirilecek. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girmiş oldukları belgelerin orijinalleri ile ilgili denklik merkezine giderek en kısa sürede denklik işlemlerini gerçekleştirecek. e-denklik sistemi ile başvuruda bulunan kişilerin denklik işlemlerini kendi bulundukları yerden veya cep telefonlarından yapabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Böylelikle de zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesi hedefleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak yeni bir çalışmanın içinde olduklarını belirtti. Selçuk, "Tarih akarken, zaman değişirken, zamanın ruhunun gerektirdiği birtakım atılımları yapmak ödevlerimiz arasında. Bugün MEB, her iş ve işleminin otomasyona yönelmesinde her uygulamasının bir şekilde robotik uygulamalarla, yapay zekayla, makine öğrenmesiyle ilişkilendirilmesine önem veriyor. Çünkü çok büyük bir sisteme sahibiz. Çok yönlü eğitim faaliyetlerimiz var. Bütün bileşenlerimizin her birisinin, birbiriyle ilişkisinin çeşitli matrisler üzerinde ele alınabilmesi ve buradan politika önerileri çıkması, karar destek sistemleri vasıtasıyla MEB'in politikalarının daha büyük bir şekilde yapılabilirliği açısından bu hususlar önemli. Bu zaman diliminde sadece denklikle ilgili bir çabamız yok elbette. MEB'in bütün süreçleriyle ilgili olarak çalışmalarımız var. Yürüyen çalışmaları bütün öğretim daireleri ve diğer birimlerimiz açısından da bu inovasyona dahil etmekle meşgulüz" ifadelerini kullandı."e-denklik modülünü hayata geçirdik"Türkiye'nin eğitim standartlarının giderek geliştiğini vurgulayan Selçuk, e-denklik modülünün birçok konuda kolaylık sağlayacağının altını çizdi. Selçuk, daha önce manuel olarak yürütülen işlerde çıkan bazı hatalardan da bahsederek, "Türkiye sadece kendi içerisindeki değerlendirmelerle, sadece kendi öğrencilerimiz ya da vatandaşlarımızla değil. Çok farklı şekilde göçle alakalı, yurt dışından gelen insanlarla alakalı ve bu coğrafyada eğitim hayatını sürdürmek isteyen Türkiye'de olmak isteyen insanların denklik meselelerini de ele almak bizim için elbette başta gelen görevler arasında. Bu işlemin manuel olarak olması, analog olarak yürütülmesi ve tamamen kağıt üzerinde ele alınması bu işin yavaşlaması ve hataların artmasına neden oluyor. Bu hataların önüne geçebilmek için de iş takvimimizde yer alan e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bizim için denklik meselesi her şeyden önce bürokratik bir kavram olmaktan ziyade, aslında pedagojik kavramdır. Önümüzdeki süreçte nasıl bütün işlemleri e-devlet ve e-okulla birleştireceksek, denklik kavramının yenilenmesi anlamında da çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu."İşlemlerin hızlanmasına hizmet edecek"MEB tarafından yürütülen tüm projelerin pilotlama sürecinden geçtiğini hatırlatan Selçuk, e-denklik modülünün de pilotlama sürecinin bittiğini ve hizmete açıldığını duyurdu. 250 bin nüfusunu geçkin tüm ilçe merkezlerinde denklik hizmetlerinin elektronik ortamda yapılacağını söyleyen Selçuk, "Bildiğiniz gibi MEB olarak yaptığımız bütün çalışmaları önce pilotlamaya çalışıyoruz. Çünkü pilotlamadan aynı anda bütün ülkeye uygulanan işlerde bazı büyük problemlerin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu problemler ortaya çıkmasın diye bütün projelerimizin pilotunu yapıyoruz. E-denklik meselesinde de pilot süreçlerini yürüttük. 250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler. Burada randevu ve karekod sistemi; işlemlerin hızlanmasına hizmet edecek. Bütün yapılan işlerin büyük fotoğrafın parçası olduğunu belirtmeden geçmek istemem" diye konuştu."Eğitimin kalitesini arttırma yönünde mesafe alıyoruz"Çağın gerektirdiği dijitalleşme kavramına uzak durmamak gerektiğine değinen Selçuk, Türkiye'nin eğitim konusunda dünya standartlarını yakaladığını da belirterek, "Sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemiyle desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için de hazır bir veri setinin oluşmasına hizmet ediyor. Bütün bunların sonucunda elbette eğitimin kalitesinin artması konusunda mesafe alıyoruz. Şimdilerde bizim yapay zekaya, makine öğrenmesine, otomasyona bu kadar önem vermemizin sebebi çağın gereği. Türkiye artık eğitim sistemini; dünya standartlarında yazılım alt yapısı ve dünya standartlarında dijital sistematikle yürütmekte kararlıdır. Bunu sadece bürokrasinin hızlandırılması ve iyileştirilmesi anlamında değil, bir anlamda eğitimin kalitesiyle ilişkilendirerek yapıyoruz. Türkiye'de ilk kez kapsamlı bir derlem çalışması yapılıyor. Bu da dijitalleşmenin pedagojik yönüyle alakalı. Bu çalışma, bağlantılı olan diğer alt bileşenlerle de ilişkilendirerek geliştirilecek" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, tanıtım toplantısının ardından salonda bulunan 5 öğrenciye e-denklik belgesini verdi.

