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: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika Euro dolar fiyatları 13 Ocak Pazartesi

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ortadoğu’da ile İran arasında Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile birlikte başlayan kriz, kurda da hareketliliğe neden olmuş ve dolar bu süreçte inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. Hal böyleyken, vatandaşlar da arama motoru üzerinden ‘?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. ABD-İran geriliminin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:10
Son Dakika: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika Euro dolar fiyatları 13 Ocak Pazartesi

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliği döviz kurları üzerinde de etkisini göstermiş ve dolar da ciddi artışlar yaşanmıştı. Hal böyleyken ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar da bu süreçte sıklıkla dolar fiyatlarını takip etti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların ardından, iki ülke arasındaki gerginlik biraz durulmuş ve dolar da düşüş eğilimine geçmişti. Bu noktada yaşanan hareketliliği anbean takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar/TL bugün ne kadar oldu?' aratmalarını gerçekleştirdi. Sabah.com.tr olarak biz de son dakika dolar ve Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? SON DAKİKA DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI 13 OCAK PAZARTESİ

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Son Dakika: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika Euro dolar fiyatları 13 Ocak Pazartesi
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