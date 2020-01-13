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haberi: 'dan yeni düzenleme! Taksit süreleri değişti...

'dan kredi kartı ile yapılan harcamaların taksit süreleri ile ilgili düzenlemesi geldi. BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:15
Son dakika haberi: BDDK'dan yeni düzenleme! Taksit süreleri değişti...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

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Son dakika haberi: BDDK'dan yeni düzenleme! Taksit süreleri değişti...
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