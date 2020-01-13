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Vatandaşı aldatana darbe

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Vatandaşı aldatana darbe
Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatan alışveriş kampanyaları ve indirim günleriyle mücadele için dört koldan harekete geçti. Bakanlık, belirli alışveriş günlerinde maliyetleri yükselterek fiyatları şişiren sonra da indirim adı altında yeniden pazarlayan firmalara ceza yağdırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulu'nca 166 indirim kampanyasının usulsüz olduğunun belirlendiğini ve yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildiğini söyledi. Pekcan, tüketicinin bilgi, tecrübe noksanlıklarını istismar ederek yanıltıcı, aldatıcı bilgi verilmesinin önüne geçmek için hem firmalara hem de tüketicilere yönelik bir dizi çalışma yürütüldüğünü belirtti.
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Vatandaşı aldatana darbe
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