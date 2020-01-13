Whatsapp kaldırıldı!

Öte yandan Whatsapp uygulamada gerçekleştirdiği kimi yenilikleri de tarih vererek açıklıyor. Whatsapp'ın yeni kararı ise kimi kullanıcıları üzecek. İşte detaylar! Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp sonunda beklenen kararını verdi.