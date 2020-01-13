Whatsapp kaldırıldı!

Dünyanın bir numaralı popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan çok önemli karar. Bir süredir merakla beklenen olay sonunda gerçekleşti, Whatsapp, Instagram, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamarıyla birlikte dünyanın en fazla kullandığı programlar arasında. Facebook satın aldıktan sonra büyüme trendini çok daha ileriye taşıyan Whatsapp, sürekli yeni haberlerle de karşımıza çıkıyor. Son dönemde akıllı telefonlarımızın vazgeçilmezi haline gelen Whatsapp bildiğiniz gibi zaman zaman kimi telefonlara desteğini kesiyor.
Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:09Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 09:21
Öte yandan Whatsapp uygulamada gerçekleştirdiği kimi yenilikleri de tarih vererek açıklıyor. Whatsapp'ın yeni kararı ise kimi kullanıcıları üzecek. İşte detaylar! Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp sonunda beklenen kararını verdi.