Asgari ücret 2020 ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi AGİ maaş tablosu burada

AGİ maaş tablosu ve kimin ne kadar alacağı milyonlarca çalışan için merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Asgari ücret ve AGİ zamlarının bilgisini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan zam oranları 4.ve son komisyon toplantısıyla belli olmuştu. Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu ise Resmi Gazete'deki yerini aldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari ücret brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Bakan ayrıca "İşletmelere 75 lira asgari ücret desteği sağlayacağız" dedi. Peki Asgari ücret ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu ne kadar alacak? İşte En düşük ve en yüksek AGİ zam oranları ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR OLDU?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranları merak ediliyor. Haberimizde; 2020 yılına ait Net- brüt Asgari ücret oranı ve AGİ ücretlerine erişebilirsiniz.