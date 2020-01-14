Evde bakım maaşı (parası) hangi illere yattı! 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı 14 Ocak evde bakım maaşı araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı? 14 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

14 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…