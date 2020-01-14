Altın fiyatları son dakika değişimi devam ediyor! Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 14 Ocak Salı 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik fiyatları yukarı çekmişti. Hal böyleyken, ellerinde yatırım aracı olarak altın bulunduran pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Uzun vadede yatırımcısına hemen her zaman kazandıran altın, ekonomistler tarafından da en güvenilir yatırım aracı olarak görülüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını bulabilir, anlık değişimleri ve son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 OCAK

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizden ulaşabilir, güncel altın fiyatlarını gözlemleyebilirsiniz…