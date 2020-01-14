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haberi: ne kadar? 2020 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - !

ile ilgili araştırmaları yeni yıla girilmesiyle birlikte arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sıfır konutta faizlerin 0.79'a ineceği müjdesinin ardından ilk olarak Ziraat Katılım konut finansman oranını 0.79'a indirdiğini duyurdu. Bu haber sonrası ihtiyaç - taşıt - hakkında en yeni bilgilere sahip olmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarına ulaşmak için 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Uzmanlar da özellikle yeni kampanyaların başlamasıyla konut sektöründe daha da yukarı yönlü bir ivme yaşanacağını belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası faiz oranları...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 09:26
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

2019 yılında Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri ekonomiye olumlu yansımış bu da kredi faiz oranlarında kendini göstermişti. 2019'da peş peşe kamu bankalarının öncülüğünde başlayan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarındaki indirimlere daha sonra özel bankalar da katılmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Uzmanlar 2020 yılında da aynı şekilde konut başta olmak üzere diğer kredilerde de indirimler yaşanabileceğini ifade ediyor. Vatandaşlar da kendileri açısından en uygun kredi seçeceğine ulaşmak için internet üzerinden araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Peki ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!
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