Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

2019 yılında Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri ekonomiye olumlu yansımış bu da kredi faiz oranlarında kendini göstermişti. 2019'da peş peşe kamu bankalarının öncülüğünde başlayan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarındaki indirimlere daha sonra özel bankalar da katılmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Uzmanlar 2020 yılında da aynı şekilde konut başta olmak üzere diğer kredilerde de indirimler yaşanabileceğini ifade ediyor. Vatandaşlar da kendileri açısından en uygun kredi seçeceğine ulaşmak için internet üzerinden araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99