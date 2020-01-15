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3.500 TL’yi aşan cep telefonunda vade 3 ay

Giriş Tarihi: 15.1.2020
3.500 TL’yi aşan cep telefonunda vade 3 ay
Ekonomi yönetiminin cari açık yaratmayan sağlıklı büyüme altyapısı oluşturma stratejisi çerçevesinde somut adımlara bir yenisini eklendi. Önceki gün yurtdışı tatillerde taksit sayısı azaltan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün de önemli bir karar aldı. BDDK, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Kurul, fiyatı 3 bin 500 TL'nin altında cep telefonlarının satışında uygulanan 12 aylık kredi taksit süresinde de bir değişiklik yapmadı. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.
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3.500 TL’yi aşan cep telefonunda vade 3 ay
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