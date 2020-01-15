AnadoluJet’in kapılarını dünyaya açıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bugüne kadar milyonlarca yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını belirterek, "29 Mart tarihi itibarıyla THY gibi AnadoluJet'in kapılarını da dünyaya açacak ve daha fazla sayıda yolcumuzu Türk misafirperverliğiyle uçuşlarımızda ağırlayacağız" dedi. Yeni stratejiyle tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu'nun markası AnadoluJet'i dünyanın buluştuğu yeni havayolu konumuna taşımayı hedeflediklerini söyleyen Aycı, "Alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşlarıyla dünya şehirlerini birbirine bağlayacak" diye konuştu.