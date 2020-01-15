Bakan müjdeyi verdi! O öğrencilere burs verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

GIDADA HİLECİLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya "Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir. " yanıtını verdi.