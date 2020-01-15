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Enerjide vanalar asla kapanmayacak

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Enerjide vanalar asla kapanmayacak
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 7. OSB Enerji Zirvesi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Dönmez, kesintisiz enerji için sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21.75 milyar metreküp doğalgaz getireceğiz. Türkiye'de doğalgaz kesilecek ya da sanayinin dişlileri duracak gibi eski moda gazete manşetlerine kalın bir çizgi attık. Türkiye'nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak, üretim sorunsuz sürecek" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalar bulunduğunu hatırlatarak, "Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız. Halihazırda bu 4 ilimizde makine ve ekipman alım süreçleri devam ediyor" dedi.
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Enerjide vanalar asla kapanmayacak
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