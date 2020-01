Gıda sahtekârları ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.



BAŞVURULAR ÖNEM TAŞIYOR

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesindeki denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır."

Bakanlık at, domuz ve leş yediren 229 firmayı açıkladı! İşte vatandaşlara at, domuz ve leş yediren o ünlü firmalar markalar...

ETE DOMUZ ETİ KARIŞTIRMIŞLAR

Yapılan denetimlerde alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, Antep fıstığında yer fıstığı görüldü. Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi, salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahvede de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, bitkisel yağ belirlendi. Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, kırmızı et ve ürünlerinde domuz eti, eşek ve at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri ve baş eti tespit edildi.



GÖNLÜM HAPİS CEZASI İSTİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş yapılan ürün ve bu suçu işleyen firmaların ifşasına devam edeceklerini, söz konusu listelerin herhangi bir gecikme olmadan kısa zaman aralıklarıyla açıklanacağını kaydetti.

Pakdemirli, buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Şu an hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda Meclis'e getirme konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak. Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" dedi.