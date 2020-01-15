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Grevdeki işçiden, ’li belediyeye tencere eylemi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Grevdeki işçiden, CHP’li belediyeye tencere eylemi
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamaması nedeniyle 172 gündür grevini sürdüren Hak-İş'e bağlı Hizmetİş Sendikası Antalya Şubesi üyelerinin tenceresi boş kaldı. İşçiler boş tencere kaynattı. Antalya'nın CHP'li Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle greve çıkan Hizmet-İş Sendikası üyelerisuya yapılan zammı eleştirdi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Tencerenin içinde makarna haşlayacaktık fakat Başkan Böcek'in suya zam yapması nedeniyle sadece su kaynatabiliyoruz" dedi. Grevin 172 gündür sürdüğünü hatırlatan Kandil, Böcek'in her şeye zam yaptığı fakat işçinin aldığı maaşa zam yapmadığını belirtti.
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Grevdeki işçiden, CHP’li belediyeye tencere eylemi
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