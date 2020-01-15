Güçlü büyümenın ayak sesleri

Kur saldırısının ardından dengelenme sürecinde atılan adımlarla geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, son çeyrekte güçlendiği belirginleşti. Sanayi üretimi kasımda, üst üste üçüncü ayda da büyüme göstererek yıllık bazda yüzde 5.1 ile son 16 ayın en güçlü artışına imza attı. Analistler, sanayi üretiminin yanı sıra, güven endeksleri, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranındaki artışların ekonominin son çeyrekte yüzde 5 civarında büyüyeceğine işaret ettiğini vurguladı.Sanayi üretim verileri ile ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkat çekti. Bakan Albayrak, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.Albayrak'ın mesajında yer alan infografikte, sanayi üretim endeksi Kasım 2019 verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmelerin, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyduğu aktarıldı. İnfografikte yer verilen verilere göre, alt bölüm endekslerinden yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 6.8, yıllık bazda yüzde 17.8, imalat sanayii endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 5.3, sermaye malı endeksi de aylık yüzde 2.4, yıllık bazda da 7.5 artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, sanayi üretiminde geçen sene eylülden itibaren başlayan pozitif trendin daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Büyümenin öncü göstergelerinde canlanmayı zaten görüyorduk. Bu sene inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalamış olacağız" dedi.Ekonomideki toparlanma sinyallerinin belirginleşmesiyle birlikte kasım ayında başladığı yükseliş trendini, jeopolitik risklerin azalmasıyla son dönemde hızlandıran Borsa İstanbul'da endeks dün kapanış rekoru kırdı. Önceki gün rekor işlem hacmiyle 120 bin puanı aşarak 2 yılın zirvesine çıkan endeks, dün 121 bin 423 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 121 bin 504 seviyesini gördü. Borsa tarihinin en yüksek seviyesini 121 bin 532 puanla 29 Ocak 2018'de görmüştü.Faizdeki düşüş dün de devam ederken, 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 10.55 ile 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihalede 9.3 milyar TL borçlanırken, 15 ay vadeli ihalede faiz yüzde 10.45 ile kur saldırısı öncesindeki seviyeye indi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi de (CDS) 265 puanın altına geriledi.Ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte güçlendiğine ilişkin diğer bir işaret ise ciro endeksinden geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artış gösterdi. Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son çeyrekte büyümenin yüzde 4-5 aralığında olabileceğini söyledi. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci ise toparlanma sinyallerinin belirginleştiğinin altını çizdi.İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu 21 Ocak'ta başlıyor. 24 Ocak'a kadar sürecek foruma 3 bin kişi katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da zirveye gitmesibekleniyor.

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