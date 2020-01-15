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Kapalıçarşı'dan ! 15 Aralık ne kadar? Gram ve fiyatları...

Her toplumun kendine ait özellikleri vardır, bu da kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemli ve değerlidir. Her sabah uyandıktan sonra ne kadar araştırmasını yapan kişi sayısı oldukça fazladır. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerine göre 15 Ocak Çarşamba gram ve ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş oldukça dikket çekici, özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem güncel fiyatları hem de son durumu yakından takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:05
Kapalıçarşı'dan son dakika! 15 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Hem düğünlerin bir numaralı hediye aracı olan altın aynı zamanda ülkemizde bir numaralı yatırım aracıdır. Hem dolar ($) hem de euro (€) altının yanında daha az talebi olan birikim araçları olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada 15 Ocak ne kadar oldu? sorusu günün en çok araştırılan konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kuyumculardan en çok satın alınan altın türünün olduğunu biliyoruz fakat son dönemde gram altına olan talep de azımsanmayacak türden... İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

15 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zamanlarda çeyrek altının fiyatının yükselmesinden sonra oldukça talep görüyor. 15 Ocak Çarşamba günü gram altın 292.87 TL'den alınırken 292.94 TL'den satılıyor. Gram altında düne göre %-0.65 oranında bir düşüş söz konusu.

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Kapalıçarşı'dan son dakika! 15 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları...
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