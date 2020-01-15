Kapalıçarşı'dan son dakika! 15 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Hem düğünlerin bir numaralı hediye aracı olan altın aynı zamanda ülkemizde bir numaralı yatırım aracıdır. Hem dolar ($) hem de euro (€) altının yanında daha az talebi olan birikim araçları olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada 15 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu günün en çok araştırılan konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kuyumculardan en çok satın alınan altın türünün çeyrek altın olduğunu biliyoruz fakat son dönemde gram altına olan talep de azımsanmayacak türden... İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

15 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zamanlarda çeyrek altının fiyatının yükselmesinden sonra gram altın oldukça talep görüyor. 15 Ocak Çarşamba günü gram altın 292.87 TL'den alınırken 292.94 TL'den satılıyor. Gram altında düne göre %-0.65 oranında bir düşüş söz konusu.