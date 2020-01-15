MASAK'tan İşlem Döviz ile ilgili çarpıcı rapor! Uyuşturucu parasını aklama merkezi çıktı

Osmanbey piyasasını 25 milyon lira dolandıran İşlem Döviz Bürosu'nun uyuşturucu parası aklama merkezi olduğu ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca mahkemeye sunulan raporda, örgüt liderlerinin paraları nasıl aklayıp, gelir kapısına dönüştürdüğü anlatıldı.

İstanbul Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz'in sahiplerinin, Osmanbey piyasasını örgütlü bir şekilde 25 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca mahkemeye, geçtiğimiz günlerde bir rapor gönderildi.

UYUŞTURUCU PARASI AKLAMIŞLAR

Raporda, 'İşlem Döviz' örgütünün merkezi konumunda yer alan döviz bürosunun, özellikle uyuşturucu finansmanı için kullanıldığı, uyuşturucu ticareti yapan kişiler arasında para trafiğinin bizzat örgüt liderleri Ali Tuğrul tarafından elden teslim edilen paralarla geçekleştirildiği, bu çerçeve de Ali Tuğrul'un 3,6 milyon doları defalarca uyuşturucu kaçakçıları arasında taşıdığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT KASASI ALİ TUĞRUL

Örgüte ilişkin suç gelirlerinin ağırlıklı bölümünün Ali Demirkapı ve Ali Tuğrul tarafından edinildiği, Ali Tuğrul'un örgütün kasası olduğu, elde edilen suç gelirinin büyük bölümünün, Ali Demirkapı ve Ali Tuğrul'un çeşitli akrabaları vasıtasıyla yurtdışı hesaplara aktarıldığı ve ya gayrimenkul edinilerek kullanıldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU GELİRİYLE OTEL ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinden Cengiz Demirkapı adına kayıtlı Elmas Otel'in, uyuşturucu para transferi çerçevesinde Rotterdam'dan Lübnan'a gönderilen bir miktar eroin den elde edilen 2 milyon dolar ile alındığı tespit edildi. Ali Tuğrul'un örgütün mali lideri olduğu, paralarını isteyen herkesi ölümle ya da yakınlarını öldürmekle tehdit ettiği, bunu yaparken 'Sarallar arkamda' şeklinde sözler sarf edildiği yine Tuğrul'un örgüt içinde 'Sahir' kod adını kullandığı, 'Sahir baba yanlış yapanı affetmez ' gibi ifadelerler insanlara göz dağı verdiği ortaya çıktı.

RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Rapor sonunda ise, örgüt lideri koordinasyonundan özellikle Ali Tuğrul ve Ali Demirkapı'nın para trafiğinin akrabalarına ilişkin malvarlıklarının ve gelirlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği rapor dildi.

ÖRGÜT DAVASI AÇILMIŞTI

Birçok esnafın Osmanbey'deki İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ve piyasayı yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıkınca, döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu firar etmişti. Suç duyuruları üzerine yakalanan Erol Hacıosmanoğlu ve broker Mustafa Çelik tutuklanmıştı. Haklarında "Güveni kötüye kullanma ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan dava açılmış, yargılama başlamıştı. Yeni deliller ortaya çıkınca bu kez 'örgüt suçundan' verilen takipsizlik kararı kaldırılıp, İşlem Döviz'e ortak oldukları ve örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilen ünlü mimar Jale Barahya ve eşi Leon Barahya da Ali Demirkapı'yla birlikte tutuklanmıştı.