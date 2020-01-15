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100 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı ne kadar? 2020 TOKİ konutlarına kaç kişi başvurdu?

Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan 100 bin sosyal konut başvuruları için son güne girildi. İlgili işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, 'TOKİ kuraları ne zaman çekilir?' sorusuna yanıt ararken henüz tamamlamayan olan vatandaşlar ise bankalar ve e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu doğrultuda, yanıtı en çok merak edilen bir diğer konu ise TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı olarak öne çıkıyor. Zira, dar gelirli aileleri ucuz ev sahibi yapacak olan bu projeye kaç kişinin başvurduğu büyük önem arz ediyor. Başkan Erdoğan, Akıllı Şehirler Kongresi'nde yaptığı açıklama ile merak edilen sayıyı açıkladı. Peki, 2020 TOKİ konutlarına kaç kişi başvurdu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 13:17
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı ne kadar? 2020 TOKİ konutlarına kaç kişi başvurdu?

Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için son güne girildi. 16 Aralık'ta başlayan başvurular bugün sona erecek. Bu doğrultuda, başvurularını son güne bırakan vatandaşlar bankalar ve E Devlet aracılığıyla işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyatlarına sahip proje aynı zamanda depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek.

2020 TOKİ KONUTLARINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOKİ 100 bin sosyal projesi kapsamında merak edilen en önemli konulardan bir tanesi de başvuru sayısı olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, 'TOKİ sosyal konut başvuru sayısı ne kadar?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşurken merak edilen sayıyı da resmen duyurdu. Peki, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sayısı ne kadar? Detaylar ilerleyen sayfada.

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı ne kadar? 2020 TOKİ konutlarına kaç kişi başvurdu?
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