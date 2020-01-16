2019’da bütçe gelirleri 875.8 milyar TL’ye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

MERKEZI yönetim bütçesi gelirleri geçen yıl, 2018'e göre yüzde 15.5 artarak 875.8 milyar lira olurken, giderleri de yüzde 20.3 yükselerek 999.5 milyar liraya çıktı. Bütçe açığı yüzde 69.9 artışla 123.7 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2018'e göre yüzde 9.1 artarak 73.3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 21.8 artışla 104.1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 30.8 milyar lira oldu. 2019'da vergi gelirleri yüzde 8.3 artarak 673 milyar 315 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl 23 milyar 754 milyon lira faiz dışı açık verildi.