Borsa zirvede, faiz 3 yılın dibinde

Ekonomıdeki toparlanma işaretlerinin belirginleşmesinin ardından pozitif ayrışmaya başlayan ve son dönemde yabancıların ilgi odağı haline gelen piyasalarda ralli devam ediyor. Borsa İstanbul'da soluksuz çıkışını sürdüren endeks dün 121 bin 804 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı öncesinde güçlenen faiz indirimi beklentisinin etkisiyle 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 10.33 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 11.09'le Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi. Tahvil faizindeki düşüşte, faiz indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in 1.5 yılda 523 baz puandan 258 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.







GÖZLER MERKEZ'DE

Gerçekleştirdiği son 4 Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 12 puan indirerek yüzde 24'ten 12'ye çeken Merkez Bankası, bu yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Analistler, enflasyondaki düşüşün devam etmesinin etkisiyle, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda 100 baz puanlık daha faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU