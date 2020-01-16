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başvuruları başladı

ve DenizTemiz Derneği/ ’nın, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu “” 4. kez sahibini arıyor

Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:22
Çevre ödülleri başvuruları başladı

"Yarınlar Seninle Yaşayacak" sloganıyla yola çıkılan Sabri Ülker Çevre Ödülü'nde bu yılki tema, "Çevre ve İnsan" olarak belirlendi. Yarışmaya başvuran projeler, Sıfır Atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensibi kapsamında su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

ÖDÜL 100 BİN TÜRK LİRASI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, alanlarında bilim insanlarının oluşturduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ilk 3'e giren projeler, sonraki aşamada jüri üyelerine sunulacak.

Değerlendirme sonucunda seçilecek birinci projeye 100 bin TL ödül verilecek. Ödül başvuruları; 27 Nisan 2020'ye kadar www.sabriulkercevreodulu.com üzerinden yapılacak.

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Çevre ödülleri başvuruları başladı
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