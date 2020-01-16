Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar nelerdir? Nereye nasıl başvurulur? Ne kadar ödenir?

Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, ayrıca tekrar evlenmemiş olan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi SGK'ya tabi olmayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvurarak bu yardımdan faydalanabiliyorlar. SGK'ya tabi olmayandan kasıt, 4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenlerdir.
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için ikamet edilen il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru sonucu hakkında ikametgâhınızın bulunduğu il ya da ilçedeki SYD Vakfından veya 144 Alo Sosyal Yardım hattı aranarak bilgi almanız mümkün.
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu onaylananlara ödemeler aylık tutar olarak hesaplanır. Bu tutar 275 TL'dir. Ödemeler iki ayda bir 550 TL olmak üzere hesaba yatırılır. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalananların maddi durum kontrolü her ay sistemden yapılan sorgulamalar ve SYD Vakıf görevlilerince yapılan sosyal incelemeler ile takip ediliyor.
Evde oturan haneden bir kişinin bile sigortalı olmaması gerekir. Aksi takdirde bu yardımdan yararlanamazsınız.
Adres değişikliği yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilip, dosya transfer işlemi yapmaları gerekir.