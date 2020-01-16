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16 Ocak yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl ve nereden sorgulanır?

Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği 16 Ocak yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu ödeneği alabilmektedir. Bu ücretten faydalanmakta olan vatandaşlar 16 Ocak evde bakım maaşı (parası) sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorularına yanıt arıyor işte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:56
16 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl ve nereden sorgulanır?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı 16 Ocak araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı? 16 Ocak Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

16 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

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