Evde bakım yardımı nedir? Nereye nasıl başvurulur? Ne zaman ödeniyor?

Her yıl ocak ayında asgari ücretin zamlanmasıyla beraber sosyal yardım ödemeleri de artıyor. Evde Bakım Yardımı gibi sosyal yardımlar belirli oranlarda 2020 yılında zamlı şekilde hesaplara yatacak. 2019 yılında 384 lira olarak belirlenen Evde Bakım Yardımı bu yıl için (2020) döneminde 1 460 lira olarak belirlendi. Buna göre her ayın belirli tarihlerinde olan Evde Bakım Yardımı alanlara bu tutar üzerinden ödeme yapılacak.

EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 olması gerekir

"Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekir

Şartlara uyan kişilere evde bakım hizmeti verilmekte. Engelli kişinin bakımını akrabalarından kim üstlendiyse 24 saat bakması şartı yer alıyor. Eğer ev hanesinde bakacak kimse yoksa yakın akrabasından bir kişi seçiliyor. Bu seçimler Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından yapılmakta.

EVDE BAKIM YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Evde Bakım Yardımı başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme sürecine girer. Heyet başvuruyu onaylamasından sonra verilen hesap numarasına maaşlar yatar. Süreç şu şekilde işlemektedir.

Belgeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk müdürlüklerine iletildikten sonra heyet tarafından başvuru yapılan adrese kontrol amaçlı ziyaret gerçekleştirilir. Ziyaret sonrası sonuç İl Müdürlüklerine bildirilerek onaya bırakılır.

Başvurunun olumsuz olması durumunda otuz gün içerisinde aileden yetkili kişiye bildirim yapılmaktadır. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmekte. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilirsiniz.

EVDE BAKIM YARDIMI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Başvurunuz olumsuz olursa engelli veya başvuru sahibinin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde bakım raporuna itiraz edebilirsiniz. İtiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılır. Yapılacak itirazlarda ikinci heyetin verdiği karar kesin karar olarak geçer.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATIRILIR?

Evde bakım maaşı her ay yatırılan bir yardımdır. Genellikle her ayın 15 ile 31 tarihleri aralığında hesaplara ödeme yapılır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı 384 liradan 460 liraya çıkarıldı. 2020 itibarıyla aylıklar 460 TL olarak hesaba geçti.

En az yüzde 70 engelli olup, 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olma şartıyla ödenen yardım 2020 yılında 805 lira oldu.

Yüzde 40 ila 69 arasında engelli olan bakıma muhtaç kimselere 2020 yılında 537 TL ödenmeye başlandı.

Yaş olarak 18 yaş altında olan ve yüzde 40 engelli olan çocuklara ise 2020 yılında 537 TL ödenmeye başlandı.