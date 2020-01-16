İstanbul Boğazı’nda 13 yılda, 628 bin gemi geçti

İstanbul Boğazı'nda 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 628 bin 541 gemi geçerken 323 bin 970 tanesi kılavuzluk hizmeti aldı. Boğaz'dan 2006 yılında 54 bin 880 gemi geçerken, 2018 yılına gelindiğinde bu rakam her yıl kademeli olarak 41 bin 103'lere düştü. 13 yılda gemi sayısı azalırken taşıdıkları yük arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Boğazı'nda 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 7 milyar 47 milyon groston ağırlığına sahip 628 bin 541 gemi geçti. Bu gemilerden 118 bin 720 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluşturdu. 13 yıl içinde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin 323 bin 970 tanesi kılavuzluk hizmeti aldı. İstanbul Boğazı'ndan 2019 yılının 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında ise toplam 467 milyon 137 bin groston ağırlığına sahip 30 bin 352 gemi geçiş yaptı. Bu gemilerin 6 bin 713 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken 19 bin 516 gemi kılavuzluk hizmeti aldı. İstanbul Boğazı'ndan 2006 yılında 54 bin 880 gemi geçerken, 2018 yılına gelindiğinde bu rakam her yıl kademeli olarak 41 bin 103'lere düştü. 13 yılda gemi sayısı azalırken taşıdıkları yük arttı. 2006 yılında gemilerin taşıdığı yük ile toplam ağırlığı 475 milyon groston iken 2018 yılında bu rakam 613 milyon grostona yükseldi. Verilere göre yıllar içinde İstanbul Boğaz'ından gemilerin geçişi azalırken taşıdıkları yükün arttığı görülüyor.

Çanakkale Boğazı'nda ise 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 9 milyar 377 milyon groston ağırlığına sahip 597 bin 287 gemi geçti. Bu gemilerin 120 bin 510 tanesi LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken 242 bin 815 gemi ise kılavuzluk hizmeti aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var. Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" açıklamalarında bulunmuştu.

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