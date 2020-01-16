İstikrarlı büyümenin başlangıcı 2020 olacak

2020'NİN Türkiye için 2019'a göre çok daha iyi bir yıl olacağını söyleyen Anadolu Grubu CEO'su Tuncay Özilhan, "Enflasyonun düşüş trendi, beraberinde faizin düşmesi ve son dönemde kurda yakalanan istikrar sayesinde ekonomide daha tahmin edilebilir bir oluşum ortaya çıktı" dedi. Anadolu Isuzu'nun 30'dan fazla ülkede bulunan distribütörleriyle İstanbul'da bir araya gelen işadamı Özilhan, Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif mesajlar verdi.Bu yıl Türkiye'nin yüzde 3'lük bir büyümeyi rahatlıkla tutturabileceğini söyleyen Özilhan, şunları kaydetti: "İstikrarlı ekonomi için öngörülebilir bir yapının oluşması lazım. Tüm taraflar bir araya gelerek her sektör için stratejik planlar hazırlanmalı. Bu yapılırsa Türkiye yeniden basamakları birer birer çıkacak durumla gelir. 2020 başlangıç yılı olur, ondan sonraki aşamalarda tekrar istikrarlı bir Türkiye'ye kavuşuruz." Bu yıl turizm sektörü için beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Özilhan, ihracatta da daha iyi bir potansiyel yakalanacağını belirtti. Türkiye'nin kalıcı istikrar için üretime ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden Özilhan, "Bizim için aslolan üretim. Üreterek istihdamımızı ihracatımızı artırıp, ülkemizi büyüteceğiz" diye konuştu.İŞ dünyasının yatırım için ne zaman harekete geçeceği sorusuna ise Özilhan, şu yanıtı verdi: "İş dünyasının harekete geçmesi için talep artışını görmesi lazım. Gerekli talep olursa iş dünyası her şeyi üretir... Kendi faaliyet alanlarında üretimin yanı sıra yeni yatırımlar da yapar." Tuncay Özilhan, yerli otomobilin ise sektöre liderlik edeceğini söyledi.ANADOLU Isuzu'nun küresel bir otobüs üreticisi olma yolunda ilerlediğini söyleyen Genel Müdür Tuğrul Arıkan ise geçen yıl iç pazarda yaşanan daralmanının etkisiyle, 42 ülkeye satış yaparak, ihracat gelirlerini 130 milyon doların üstüne çıkardıklarını söyledi. Arıkan, "2023 hedefimiz, 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparak 240-250 milyon dolara dayanmak" dedi.

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