Kanserde genetik tedavi Türkiye’yi sağlık üssü yapar

Teknolojideki baş döndüren gelişmeler sağlık sektörüne de yansıdı. Genellikle üretim endüstrisinde kullanılan, Endüstri 4.0, yapay zeka, big-data, öğrenen ve konuşan makineler gibi kavramlar artık sağlık sektörünün de gündeminde. Bu kavramlarla birlikte ortaya çıkan bireysele dönük imalat teknolojileri, sağlık alanında kişiye ve dolayısıyla genetiğe özel nokta atış tedaviler ile karşımıza çıkıyor. Türkiye onkoloji alanında yaşanan bu gelişmeleri de yakından takip ediyor. Çağın vebası olarak nitelenen kanser hastalığında bölgesel bir merkez olma hedefi koyan Türkiye, hem geliştirdiği ilaçlarda hem de genetik uygulamalardaki farklılığı ile dikkat çekiyor.Kanser genetiği konusunda uluslararası başarılara imza atan Medicana İnternational İstanbul Hastanesi İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray'a göre, tedavide büyük fotoğrafa ulaşılmak üzere. Bugüne kadar karanlık bir odada cisimlerin analiz edilmeye çalışıldığını ifade eden Demiray, "Genetik çalışmalar neticesinde bugün odanın ışıklarını açmak üzereyiz. Böylece kanserdeki büyük fotoğrafı görecek ve nokta atış tedavi dönemine geçeceğiz" diye konuştu.Demiray, "Yeni genomik veriler ve yapay zeka kanserle mücadelemizde en önemli yardımcılarımız olacak. Çünkü fabrikasyon tedaviler yerine kişiye özel terzi usülü tedavilere geçiş başladı. Bu bilgi birikimi arttıkça yapay zekânın analiz gücü devreye girecek ve makineler doktorlara en doğru sonucu verecek. Genomik veriye dayalı tedaviye, yüksek doz vitamin C ve curcumin gibi geleneksel tedavileri de ekleyip birleştireceğiz" dedi.

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