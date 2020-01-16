Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmesi... 16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Bu soru en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır çünkü altın toplumumuzda bir numaralı yatırım ve birikim aracıdır. Gerek dolar ($) gerekse euro (€) altına nazaran daha az tercih edilmektedir. Evlerde biriktirilen birikimlerin çoğu da çeyrek altın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde kuyumculardan en çok talep edilen altın türü çeyrek olduğu için arama motoru Google'da da en çok gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılmaktadır, işte son dakika güncel fiyatlar...

16 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişten sonra gram altına olan talep oldukça artmış durumda. 16 Aralık Perşembe günü gram altın 294,05 TL'den alınırken 294,13 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın fiyatlarında %0.03 oranında bir artış söz konusu.