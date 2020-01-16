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Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmesi... 16 Aralık ne kadar oldu? Gram ve fiyatları...

Her toplumun kendine ait özellikleri var bu da kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemli ve değerlidir. Her sabah uyandıktan sonra ne kadar araştırmasını yapan kişi sayısı oldukça fazladır. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgilerine göre 16 Ocak Perşembe gram ve ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş oldukça dikket çekici, özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem güncel fiyatları hem de son durumu yakından takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:33
Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmesi... 16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

16 Aralık ne kadar oldu? Bu soru en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır çünkü altın toplumumuzda bir numaralı yatırım ve birikim aracıdır. Gerek dolar ($) gerekse euro (€) altına nazaran daha az tercih edilmektedir. Evlerde biriktirilen birikimlerin çoğu da olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde kuyumculardan en çok talep edilen altın türü çeyrek olduğu için arama motoru Google'da da en çok gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılmaktadır, işte son dakika güncel fiyatlar...

16 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişten sonra gram altına olan talep oldukça artmış durumda. 16 Aralık Perşembe günü 294,05 TL'den alınırken 294,13 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın fiyatlarında %0.03 oranında bir artış söz konusu.

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Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmesi... 16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...
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