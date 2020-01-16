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Son dakika haberi... Kapalıçarşı'da 16 Aralık Perşembe ne kadar? Gram ve fiyatları burada!

Özellikle şu sıralar hakkında son dakika araştırmaları bir hayli arttı! Öyle ki bazı vatandaşlar her sabah ilk iş olarak altın fiyatları hakkında arama yaparak güne başlıyor. Her toplumun her coğrafyanın belli başlı özellikleri vardır, bu özelliklerin geneline de kültür denir. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. 16 Aralık Perşembe gram ve fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Piyasanın nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika güncel anlık altın fiyatları ve tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:10
Son dakika haberi... Kapalıçarşı'da 16 Aralık Perşembe altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları burada!

16 Aralık ne kadar oldu? Bu soru en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır çünkü altın toplumumuzda bir numaralı yatırım ve birikim aracıdır. Gerek dolar ($) gerekse euro (€) altına nazaran daha az tercih edilmektedir. Evlerde biriktirilen birikimlerin çoğu da olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde kuyumculardan en çok talep edilen altın türü çeyrek olduğu için arama motoru Google'da da en çok gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılmaktadır, işte son dakika güncel fiyatlar...

16 ARALIK GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişten sonra gram altına olan talep oldukça artmış durumda. 16 Aralık Perşembe günü 294,05 TL'den alınırken 294,13 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın fiyatlarında %0.03 oranında bir artış söz konusu.

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Son dakika haberi... Kapalıçarşı'da 16 Aralık Perşembe altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları burada!
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