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| Kredi faiz oranlarında yeni indirimleri... Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet bugün politika faizi kararını olarak açıklayacak. Karar öncesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bilindiği üzere 2019 yılın Merkez Bankası'nın faiz indirimleri kredi faiz oranlarına da yansımış önce kamu bankaları daha sonra özel bankaların da dahil olduğu kredi kampanyaları düzenlenmiş ve rekor düzeyde kredi kullanılmıştu. Bugünkü kararı da merakla bekleyen kişiler 2020 yılında da yeni bir indirim dalgası başlayıp-başlamayacağını merak ediyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:47
Son dakika | Kredi faiz oranlarında yeni indirimleri... Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili araştırmaları devam ederken, vatandaşlar bugün 'ndan çıkacak politika faizi kararına odaklanmış durumda. Özellikle ev - otomobil sahibi olmak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyenler en yeni kredi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Öte yandan uzmanlar Merkez'in olası politika faizi indirimi kararının kredi faiz oranlarına da etki edeceğini ve bankaların müşterilerine ihtiyaç - taşıt - konut kredisinde kampanyalar başlatabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika | Kredi faiz oranlarında yeni indirimleri... Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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