Son dakika | Kredi faiz oranlarında yeni indirimleri... Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika araştırmaları devam ederken, vatandaşlar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak politika faizi kararına odaklanmış durumda. Özellikle ev - otomobil sahibi olmak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyenler en yeni kredi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Öte yandan uzmanlar Merkez'in olası politika faizi indirimi kararının kredi faiz oranlarına da etki edeceğini ve bankaların müşterilerine ihtiyaç - taşıt - konut kredisinde kampanyalar başlatabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99