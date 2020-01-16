Türk Telekom hisselerinde rekor artış

BUGÜN NELER OLDU

2019'DA hisse fiyatı en çok artan telekom operatörü olan Türk Telekom'un hisse değeri, 2018 yılsonuna göre yüzde 89 artışla, 7.37 TL'ye ulaştı. Türk Telekom'un 2019'un ilk 9 ayında başarılı operasyonel performansı, etkin bilanço yönetimi, girişimlere verdiği destek ve teknolojik yatırımlarıyla; istihdamın yanı sıra ekonomiye fayda sağlamaya devam ettiğini söyleyen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Türk Telekom, 2019'da telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu" diye konuştu. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Aktan, dijitalleşmenin ve 5G'nin olmazsa olmazı fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını söyledi.